Estilista é assassinada com tiro no rosto dentro do carro durante tentativa de assalto

Uma estilista morreu na tarde dessa segunda-feira (14), durante uma tentativa de assalto enquanto entrava no seu carro, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará, a mulher de 32 anos foi abordada por bandidos quando saía de uma confecção. Segundo o jornal O Povo, Nayana Costa havia estacionado em frente a uma loja e quan...