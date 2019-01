Vida Urbana Estelionatário é preso após desconfiança de aplicativo de delivery

Um estelionatário foi preso, na noite desta quarta-feira (9), após uma empresa que entrega comida por aplicativo desconfiar do valor da compra de um cliente. A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou dois homens em uma casa, onde seria feita a entrega, na região Noroeste de Goiânia. No local, eles negaram a autoria do pedido e informaram aos policiais o endereço o...