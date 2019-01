Vida Urbana “Este ano você vai ver prisão de policial sim”, diz delegado geral da PC Recém empossado delegado geral diz que vai combater corrupção e criar delegacias com autonomia financeira para ter maior agilidade

Delegado há 19 anos, Odair José Soares, de 50 anos, retornou no último dia de 2018 para Goiás na missão de assumir sua nova função como Delegado Geral da Polícia Civil do Estado. Ele estava atuando na investigação de um grupo de extermínio pela Força Nacional de Segurança Pública no Rio Grande do Norte, experiência que quer trazer para a sua gestão. Soares foi titular da Del...