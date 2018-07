Cidades Estatísticas de criminalidade voltam ao site da Secretaria de Segurança Pública de Goiás Segundo o órgão, retirada havia ocorrido por "erro de carga no programa", que causou inconsistência em números

Atualizado às 16h54 A Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) voltou, na noite da última terça-feira (17), a disponibilizar as estatísticas de criminalidade em seu site. De acordo com o órgão, em nota, a suspensão do fornecimento dos dados, ocorrida no último dia 3, ocorreu por “erro de carga do programa, que provocou inconsistência nos números divulgados ...