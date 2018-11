Cidades Estados poderão decidir se darão aulas a distância no ensino médio O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Educação Rossieli Soares

A oferta de ensino a distância nas escolas de ensino médio dependerá de regulamentação nos estados, segundo o ministro da Educação, Rossieli Soares. Hoje (20), ele homologou, em Brasília, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais da etapa de ensino. Pelas novas regras, as escolas poderão ofertar a distância até 20% do ensino médio diurno, até 30% do ensino noturn...