Vida Urbana Estado tem 44 vagas ociosas no sistema socioeducativo Goiás aumentou a quantidade de alojamentos para a internação de adolescentes infratores, mas 10% delas não estão sendo utilizadas, mesmo com demandas na Justiça

O número de vagas no sistema socioeducativo de Goiás, para a internação de adolescentes infratores, passou de 381 para 420 no período de um ano e três meses. Um aumento de 10%. No entanto, 44 destas vagas, que são para internos do sexo masculino, não estão sendo utilizadas. Isto em um contexto de déficit de vagas, em que decisões do Judiciário por internação de menores de 1...