Cidades Estado renova contrato com OSs Governo de Goiás publica resolução que prorroga prazo de gestão de seis unidades hospitalares por organizações sociais, entre elas o Hugol e o Materno Infantil

Quatro resoluções referentes às prorrogações de contratos do Governo de Goiás com organizações sociais (OSs) que fazem a gestão de unidades de saúde goianas foram publicadas na edição de ontem do Diário Oficial do Estado. As publicações, feitas pela Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), tratam de deliberações do Conselho Estadual de Investimentos, Parcerias e Des...