Cidades Estado diz que começa a quitar dívidas na próxima segunda-feira Repasses da OVG e para merenda escolar foram feitos nesta sexta-feira (28), segundo o governo, e devem ser creditados na próxima semana. Acordo prevê retomada do funcionamento dos scanners corporais

Parte da dívida do Estado de Goiás com fornecedores de merenda das escolas e com as instituições de ensino superior será paga nesta segunda-feira (1), segundo o governo do Estado. Os scanners corporais da Penitenciária Odenir Guimarães também têm previsão de retomarem o funcionamento no começo da semana, depois de acordo firmado nesta sexta-feira (28). Mesmo assim há ...