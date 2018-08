Cidades Estado deve R$ 115 milhões para organizações sociais Soma dos valores a serem quitados para oito OSs que administram hospitais chega a R$ 114.982.709. Registros de três unidades não estão no site da transparência

O Estado está com uma dívida de R$ 114,98 milhões com as organizações sociais (OSs) que administram unidades da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). O valor é referente a débitos principalmente até o mês de junho deste ano e relativo a oito OSs que administram 14 hospitais de Goiás, segundo o site da transparência. Três contratos não estão disponíveis para consulta, ...