Cidades Estado de saúde de torcedor espancado no Setor Nova Vila é gravíssimo O motivo da agressão, segundo a Polícia Civil (PC), foi richa entre torcedores do Vila Nova e do Goiás. A vítima estava com uma camisa do time colorado

O estado de saúde do jovem de 17 anos agredido no último dia 2 de novembro na Rua 257, no Setor Nova Vila, em Goiânia, em uma confusão com torcedores do Goiás Esporte Clube é gravíssimo, de acordo com a última atualização do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O adolescente, que estava com uma camisa do Vila Nova no momento do ato do espancamento, está in...