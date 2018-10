Cidades Estado de saúde de jovem encontrada em estrada em Hidrolândia é regular A atualização do boletim médico foi divulgada pelo Hugo na manhã desta quarta-feira (17) e Karine Alves de Almeida agora está internada em um leito da enfermaria do Hugo

A última atualização do boletim médico de Karine Alves de Almeida, de 24 anos, divulgada pelo Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) pela manhã desta quarta-feira (17), apontou uma melhora no estado de saúde da paciente. Conforme a atualização do boletim, o estado de saúde dela agora é regular. Ainda de acordo com o documento, ela deixou a unidade de t...