Cidades Estacionamento é líder nas infrações apuradas por videomonitoramento em Goiânia Quase 6 mil irregularidades foram apuradas no entorno do Parque Vaca Brava nos últimos 12 meses. Câmeras também serão utilizadas na Rua 10, no Setor Universitário

Nos últimos 12 meses, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e Mobilidade (SMT) aplicou 5.908 multas com a utilização do videomonitoramento nas imediações do Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, em Goiânia. Destas, 2.043 se referem a estacionamento em passeios (calçadas, faixas de pedestre, ciclovias e afins) de forma irregular. Outras 1.408 de estacionamento ...