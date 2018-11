Cidades Estabilidade motivou substituta de cubano em Aparecida de Goiânia Alessandra Gomide Barbosa, de 27 anos, atendeu 20 pacientes em Unidade Básica de Saúde

A médica Alessandra Gomide Barbosa, de 27 anos, iniciou nesta terça-feira (27) no Programa Mais Médicos. Em seu primeiro dia, atendeu cerca de 20 pacientes que procuraram a Unidade Básica de Atendimento (UBS) do Bairro Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. Para ela, a escolha do programa se deu, principalmente, pela estabilidade que ele representa. “O Mais Médicos te d...