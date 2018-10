Cidades Estabelecimentos começam a restringir oferta de canudos plásticos na capital Decisão busca conscientizar população sobre o impacto do objeto no meio ambiente. Cafeteria, no entanto, teve de voltar a oferecê-lo devido à resistência de clientes

Engajados no movimento que busca a sustentabilidade no consumo e a diminuição da geração de resíduos sólidos, estabelecimentos comerciais de Goiânia adotam, aos poucos, mudanças na aquisição e na oferta de produtos para os clientes. Na maior parte dos casos, o esforço se reflete, principalmente, no canudo de plástico, objeto encarado, atualmente, como o grande vilão ...