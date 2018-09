Cidades Estão abertas as inscrições para o Vestibular UEG em Rede As inscrições vão de 28 de setembro a 10 de outubro

Iniciaram hoje, 28, as inscrições para o Vestibular UEG em Rede, programa que visa democratizar o ensino superior público, gratuito e de qualidade. As inscrições duram até 10 de outubro. O vestibular oferece no total 3.500 vagas, entre os cursos de Bacharelado em Administração (1.250 vagas), Tecnologia em Gestão Pública (800 vagas) e Licenciatura em Pedagogia (1.450...