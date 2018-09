Cidades ‘Está duvidando’, disse homem à esposa antes de atirar contra o filho de seis meses em Luziânia As versões dadas pelos envolvidos à polícia para o caso divergem; criança foi socorrida após ser atingida no peito, mas chegou ao hospital sem vida

Em depoimento à polícia sobre a morte do bebê Michel Salustiano, de seis meses, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), a mãe, Jennifer Ribeiro da Silva, de 20 anos, relatou que o marido, Maycon Salustiano Silva, 25, lhe apontou a arma depois dela ter se negado a manter relações sexuais com ele. Na sequência, segundo ela, o homem teria virado uma garrucha p...