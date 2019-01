Vida Urbana 'Esses fatos não são acidentes e a pena é 'tranca', diz promotor Guilherme de Sá Meneghin disse que pouco se avançou em prevenção contra o rompimento de barragens e avaliou que experiência das autoridades com a tragédia de 2015 poderá ajudar aqueles que trabalharão no caso de Brumadinho

O promotor de Justiça Guilherme de Sá Meneghin, responsável há mais de três anos por dar assistência às vítimas do rompimento da barragem de Fundão em Mariana (MG), afirmou que os responsáveis por episódios como o que voltou a acontecer em Brumadinho (MG) na última sexta-feira, 25, devem ser punidos com "tranca". De acordo com ele, as tragédias devem ser entendidas c...