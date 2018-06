Cidades Esquadrão antibombas é acionado por suposta bomba no Jardim Europa, em Goiânia O artefato estava abandonado em frente a uma residência

O Esquadrão Antibombas foi acionado, na tarde desta quarta-feira (6), por causa de suposto artefato explosivo encontrado em frente a uma residência no Jardim Europa, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o objeto estava abandonado no pé de uma árvore. O local foi isolado e os policiais conseguiram desmontar a possível bomba. Os resíduos do objeto foram recolh...