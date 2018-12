Vida Urbana Esposa de João de Deus defende marido e nega saber de armas e dinheiro encontrados Anna Keyla Teixeira Lourenço foi ouvida na tarde desta quarta-feira (26) na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Goiânia

A esposa do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, de 76 anos, negou em depoimento concedido nesta tarde na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Goiânia, que soubesse de algo ilícito relacionado ao marido. Anna Keyla Teixeira Lourenço, de 40 anos, defendeu o esposo, disse que no tempo de relacionamento com ele, algo que teve início em 2...