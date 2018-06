Cidades Esposa de Cachoeira se pronuncia após aniversário da filha em Cmei: ‘parecem bando de justiceiros' Andressa Mendonça criticou a divulgação da presença do marido, que cumpre prisão domiciliar, na comemoração em unidade de ensino em que a criança não estuda

Andressa Mendonça, esposa do contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, se pronunciou nas redes sociais após a repercussão da festa de aniversário da filha em um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) no Jardim Itaipu, em Goiânia, na qual a criança não estuda. Cachoeira esteve no local para a comemoração. Cachoeira cumpre...