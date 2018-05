Cidades Especialista diz que falta vontade para pagar piso

O coordenador em Goiás da Rede PCR, Manoel Eloy, afirmou nesta terça-feira, dia 22, em entrevista ao POPULAR, que a questão financeira não é o principal obstáculo para a implantação do plano de carreira dos professores nas redes municipais de ensino, mas, sim, a falta de planejamento e vontade política. No dia 20, reportagem do POPULAR mostrou que 89 municípios goianos não pag...