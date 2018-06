Cidades Espaços mais periféricos têm piores estruturas

Entre os doze parques visitados pelo POPULAR na última semana, aqueles que apresentaram maiores problemas de estrutura e manutenção são os mais distantes do Centro e da Região Sul. No Parque Taquaral, no Setor Goiânia Viva, Região Oeste de Goiânia, apenas três postes têm iluminação, sendo que ficam ligados durante todo o dia. Um deles está no meio da mata, o que não ajuda...