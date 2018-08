Cidades Espécies ameaçadas de extinção se reproduzem no Zoológico de Goiânia Dos últimos nascimentos, três são filhotes de lobo-guará e o outro é de onça-pintada. Todos estão bem e não estão em exposição, anunciou a administração

Nos últimos dias quatro novos integrantes chegaram ao Zoológico de Goiânia, sendo três filhotes de lobo-guará, que nasceram em julho, e o último deles nasceu na última terça-feira (7), um filhote de onça-pintada. Conforme a administração, dos 441 animais que estão no local, 198 nasceram na própria unidade de conservação, no setor Oeste da capital. O supervisor-geral do Zoo...