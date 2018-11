Cidades Eseffego fecha as portas de vez Moradores reclamam do fechamento do espaço que durante anos serviu para práticas esportivas na região. UEG diz que ainda estuda a melhor destinação para o imóvel

As portas da antiga sede da Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás (Eseffego) se fecharam para a população da Região do setor Leste Universitário na última sexta-feira. O motivo, segundo a direção da Universidade Estadual de Goiás (UEG), é o término da transferência da sede, antes localizada na Avenida Anhanguera, para o novo endereço, no Ce...