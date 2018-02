Escorpiões são encontrados com mais frequência nas regiões Norte e Central de Goiânia

Em Goiânia, os escorpiões têm sido encontrados com mais frequência nas regiões Central e Norte este ano. Apenas em 2018, mais de 150 animais peçonhentos foram capturados em residências, principalmente na zona Norte da cidade.

O gerente de controle de animais sinantrópicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, Welington Tristão, ressalta que, com a expansão da cidade, os animais de características silvestres se adaptaram ao meio urbano. E, com o período chuvoso, mais escorpiões têm sido encontrados. “No período chuvoso esses animais perdem seus abrigos e vão buscar espaço nos domicílios, ficando próximos dos seres humanos, correndo risco para acidentes. Estamos tendo muita demanda da região Norte, mas também na cidade mais velha, como Campinas e o Centro, que conta com muitas tubulações antigas criando um ambiente propício para a proliferação de baratas e muitos restaurantes. Como a barata é alimento do escorpião, eles são atraídos para essas regiões”, afirma. “Praticamente toda a cidade de Goiânia tem escorpião, mas a parte mais velha e a região Norte, principalmente, têm dominado a nossa demanda para vigilância em Zoonoses este ano”, complementa.

Somente em janeiro a gerência foi acionada 14 vezes para tratar de escorpiões, o maior número de ocorrências desde 2016. E o caso de uma residência do Conjunto Itatiaia, na zona Norte da cidade, chama atenção. Apenas nesse local, 82 animais foram capturados.

Como explica Tristão, na casa vivia uma senhora, que faleceu no final do ano passado. “Ela era acumuladora e tinha problemas mentais. Com muita dificuldade autorizava a entrada dos agentes. Com a autorização do filho dela, nós conseguimos fazer buscas ativas. Procuramos por entre as pedras, nas tampas de passagem de esgoto e de água também”, diz ao O POPULAR.

No entanto, o gerente acredita que mais animais podem viver no local. “A solução seria a derrubada e a retirada de toda a estrutura, porque a casa está condenada. Os cães fizeram buracos. Existem túneis por lá. É absurdo, mas esse ambiente também serve de abrigo para os escorpiões”.

O fato é considerado preocupando para a SMS. “A partir desse imóvel o escorpião consegue se proliferar para toda a quadra e quadras vizinhas. É um risco. Nós temos uma meta de inspecionar 45 imóveis no Conjunto Itatiaia. Mas vamos estender nosso trabalho de acordo com a demanda”.

A espécie mais comum encontrada na capital é o escorpião amarelo, em que a toxina pode ser letal para crianças e idosos. Após acidentes com essa parcela da população as vítimas devem ser encaminhadas diretamente para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT), “porque o tratamento tem que ser imediato”. “Jovens e adultos podem procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua residência que o profissional médico saberá lidar com essa situação sem grandes problemas. O local irá doer, irá inchar, mas não deve passar disso”, relata.

Cuidados

Para evitar a proliferação do escorpião, o gerente orienta que a população deve ter cuidado com a limpeza e com a alimentação de animais domésticos, porque atraem baratas e, consequentemente, escorpiões. “Não existe no mercado um remédio eficiente para o escorpião. Por outro lado existe para as baratas. Acabando com a alimentação dos escorpiões, no caso as baratas, eles somem. Resto de alimentos humanos também deve receber destino adequado. Outra coisa é evitar acumular entulho, que serve de abrigo para os animais”.

O gerente de controle de animais sinantrópicos da SMS, Welington Tristão, ressalta que os escorpiões não são mortos após a captura. “Eles são encaminhados para o Butantã. Lá é retirado o veneno para fazer o soro antiescorpiônico”.

Acionamento

A principal demanda da gerência, no entanto, este ano, é voltada para abelhas. Em janeiro foram computadas 63 ocorrências. “Mas lembramos que a Diretoria de Vigilância em Zoonoses de Goiânia trabalha apenas com abelhas europeias e africanizadas, que são consideradas espécies exóticas, porque são elas que causam risco de acidentes com a população. Nós fazemos a retirada e levamos a colmeia para um apiário autorizado na Universidade Federal de Goiás (UFG)”, diz Tristão.