Cidades Escolas privadas e militares na liderança do Ideb em Goiás Entre as 30 melhores notas do ensino médio em Goiás, 14 são de colégios estaduais, a maior parte sob gestão da PM, além de 13 particulares e 3 federais. Ensino integral também se destaca

Escolas privadas, federais, militares e públicas de tempo integral ocupam as primeiras posições no ranking de Goiás no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), em 2017 para o ensino médio. Entre as 30 melhores, 14 são do Estado, sendo maioria de militares, 13 particulares e três federais. O índice avalia, a cada dois anos, a qualidade do ensino em todo o País ...