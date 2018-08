Cidades Escola proíbe menino de 11 anos de assistir aula por ter cabelos grandes O garoto precisou ser transferido de colégio; o caso foi parar na justiça

Um garoto de 11 anos precisou ser transferido, após a escola exigir que ele cortasse o cabelo. A família fez uma promessa e as madeixas de Luís Phelipe Oliveira só podem ser cortadas daqui a dois anos. Agora, o caso foi parar na Justiça. De acordo com o G1, antes das férias de julho, a direção do colégio no Distrito Federal teria começado a pressionar Luís Phelipe e chegou até a enviar uma notific...