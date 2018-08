Cidades Escavação no Rio encontra loja de escravos Obras para instalação do VLT no centro chegaram a alicerces de um estabelecimento que pode ter servido para a negociação de escravos no século 19

O sítio arqueológico descoberto durante as obras para a instalação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no centro do Rio pode incluir uma loja do século 19 onde eram anunciados para venda negros escravizados. As escavações chegaram a alicerces de um estabelecimento que pode ter servido para a negociação de escravos, informou a concessionária que administra o VLT. Os achado...