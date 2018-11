Cidades Erro de ortografia faz PRF apreender 700 mil maços de cigarro em rodovia Agentes verificaram que o baú estava abarrotado com 1,4 mil caixas com cigarros de origem ilegal

Um erro de ortografia levou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a apreender uma carreta baú com 700 mil maços de cigarros contrabandeados nesta segunda-feira, 12, na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Registro, município do interior de São Paulo. Parado numa fiscalização de rotina no km 439 da rodovia, o condutor informou que levava uma carga de bobinas de papel. N...