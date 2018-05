Cidades “Era uma tragédia anunciada”, diz presidente de comissão da OAB-GO sobre centro de internação Visitas da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente teriam apurado falta de segurança, higiene e educação aos internos

A presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA) da seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO), Bárbara Cruvinel, classificou a morte de nove adolescentes durante incêndio no Centro de Internação Provisória (CIP) como uma tragédia anunciada. Segundo ela, em visitas anteriores, a entidade já havia constatado as situações insalubres a...