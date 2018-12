Vida Urbana Entrevista: Prefeito de Abadiânia questiona motivo de vítimas não terem feito denúncias antes José Aparecido (PSD), diz que as reportagens com denúncias de abusos sexuais praticados pelo médium é “desastre” e “extremamente horroroso” para a cidade e questiona: "Por que não fizeram (denúncia) no dia e na hora lá?"

O prefeito de Abadiânia, José Aparecido Alves Diniz (PSD), o Zé Diniz, diz estar preocupado com a economia da cidade desde que o programa Conversa com Bial revelou uma série de denúncias de abuso sexual contra o médium João de Deus. O político diz que nem dúvida, nem acredita nas denunciantes, mas questiona: "Por que não fizeram (denúncia) no dia e na hora lá?" A report...