Cidades Entrada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros passará a ser cobrada Alteração publicada no Diário Oficial da União começará a ter validade a partir do ano que vem

A entrada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, passará a ser cobrada a partir de 2019. A portaria que determina a ação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira (28) pelo Instituto Chico Mendes de conservação de biodiversidade (ICMBio). Moradores da região do Parque serão taxadas com a alteração, mas também g...