Cidades Entra em vigor política para empregar detentos e egressos de presídios O texto foi assinado na terça-feira (24) pela presidente da República interina, Cármen Lúcia

O Decreto 9.450, que institui a Política Nacional de Trabalho no Âmbito do Sistema Prisional, está publicado na edição de hoje (25) do Diário Oficial da União. A política tem medidas para dar oportunidades de trabalho a presos e ex-detentos. O texto foi assinado na terça-feira (24) pela presidente da República interina, Cármen Lúcia. A medida...