Cidades Entidades repudiam estrutura de Centro de Internação da capital MP, OAB e Defensoria Pública criticam situação do prédio onde ocorreu morte de 9 adolescentes

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) acionou a Justiça no mês de março deste ano cobrando o cumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que previa uma série de melhorias no sistema socioeducativo do Estado. Entre elas, a desativação permanente do Centro de Internação Provisória (CIP), no Jardim Europa, mesmo local onde nove adolescentes morreram em um incêndio ...