Cidades Entidades representativas acompanham policiais civis suspeitos de corrupção em Goiânia Ação realizada nesta quinta-feira (9) investiga também a participação de advogados no esquema

Entidades representativas dos policiais civis de Goiás estão acompanhando atentamente o desenrolar da operação desencadeada nesta quinta-feira (9) pelo Grupo Especial de Controle Externo da Atividade Policial (GCEAP) e do Centro de Inteligência do Ministério Público estadual em parceria com a Polícia Civil. Estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão e 15 de busca e a...