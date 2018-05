Cidades Entidade planeja ato pedindo Justiça por morte de jovens em Centro de Internação Provisória Pelo Facebook, o Instituto Memória e Resistência manifesta solidariedade às famílias envolvidas e lembra que os jovens estavam sob custódia do Estado

O Instituto Memória e Resistência planeja um ato nesta quarta-feira (30) no 7º Batalhão da Polícia Militar, no Jardim Europa, pedindo Justiça em relação aos nove adolescentes mortos no incêndio no Centro de Internação Provisório (CIP), ocorrido na última sexta-feira (25). O protesto está marcado para as 16h30. Pelo Facebook, a entidade manifesta solidariedade às fam...