Vida Urbana Ensino deficiente: silêncio domina ao redor dos surdos Prática não acompanha a evolução de leis que tentam garantir direitos para pessoas com dificuldades de comunicação. Em Goiás, aproximadamente 12 mil precisam de atenção especial

Em um mundo ideal, crianças, adolescentes e jovens adultos surdos aprenderiam a língua brasileira de sinais (libras) com professores que dominam a língua. No mundo real, a luta é, muitas vezes, por um intérprete que ajude neste processo de aprendizagem. Enquanto a rede municipal de ensino de Goiânia terminou o ano com déficit de pelo menos 11 intérpretes, as faculdades a...