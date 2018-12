Vida Urbana Enquanto morador de rua recebe atendimento, cães aguardam na porta do hospital, em SC A cena foi compartilhada no Facebook por uma funcionária da unidade de saúde e viralizou

Quatro cachorros estão ganhando o coração de internautas em todo o mundo depois de protagonizarem uma cena de educação e companheirismo. No último domingo (9), eles aguardaram pacientemente na porta do Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul (SC), enquanto o tutor, um morador de rua, recebia atendimento médico. A cena foi compartilhada no Facebook por Cris Mamprim, f...