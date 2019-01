Vida Urbana Engenheiros que atestaram segurança de barragem em Brumadinho são presos Mandados foram cumpridos na região metropolitana de Belo Horizonte e na capital paulista

A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais de Minas Gerais e São Paulo e as Polícias Civil e militar de Minas cumpriram na manhã desta terça-feira, 29, cinco mandados de prisão e outros de busca e apreensão contra engenheiros que atestaram a segurança da barragem 1 da Mina do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. A ação tem co...