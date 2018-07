Cidades Engenheiros estudam modo de evitar demolição de quadra no Recanto do Bosque, em Goiânia Alargamento de pista pode dar fim a espaço de lazer. Prefeitura negocia cessão de nova área para Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte

O engenheiro e fiscal da obra do corredor exclusivo de transporte coletivo BRT Norte-Sul, Paulo Peres, afirma que ainda não está garantida a demolição da quadra poliesportiva do Colégio Estadual Professor Genesco Ferreira Bretas, apesar de constar a desapropriação da área no projeto básico da obra. A ideia que vem sendo analisada pelos engenheiros executores do projeto é qu...