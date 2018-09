Cidades Engenheiro é preso por tráfico de drogas no Setor Nova Suíça, em Goiânia O homem escondia ecstasy, super maconha e cocaína em potes de suplementos

Mais de mil comprimidos de ecstasy, super maconha e cocaína foram encontrados escondidos em potes de suplementos na casa de um engenheiro, no Setor Nova Suíça, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), na manhã dessa sexta-feira (14), agentes foram até a casa do suspeito por causa de uma investigação por tráfico de drogas e se depararam com Gabriel Moura de Oli...