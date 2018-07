Cidades Engavetamento deixa trânsito lento na BR-153, em Goiânia De acordo com a Triunfo Concebra, concessionária que administra a rodovia, dois carros de passeio e um caminhão se envolveram na colisão. Não houve feridos

Atualizado às 18h33 Um acidente envolvendo três veículos deixa o trânsito lento no km 494 da BR-153, na capital, em direção a Anápolis, no fim da tarde desta terça-feira (3). De acordo com a Triunfo Concebra, concessionária que administra a rodovia, dois carros de passeio e um caminhão se envolveram em um engavetamento e não houve feridos. A colisão ocor...