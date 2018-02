Engavetamento deixa trânsito lento na Avenida T-63

Um engavetamento envolvendo quatro veículos é a causa do trânsito lento na Avenida T-63, próximo à Avenida C-107, no Jardim América, sentido Parque Anhanguera. De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Trânsito, apesar do incidente, não houve feridos. A causa provável é a falta de atenção e a imprudência de motoristas. Segundo a SMT, os veículos já foram removidos da pista e o transito liberado. (Alessandra Rocha é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás).