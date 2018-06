Cidades Engavetamento congestiona o trânsito na BR-153 Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal pelo menos quatro veículos estão envolvidos no acidente

Um engavetamento, na manhã desta sexta-feira (29), deixa o trânsito congestionado na BR-153, no km 494, próximo a ponte do Rio Meia Ponte, no sentido Goiânia - Anápolis. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo menos quatro veículos estão envolvidos no acidente. Ainda não há informações sobre feridos. A Rede Metropolitana de Tra...