Cidades Energia e gás estão suspensos em prédio atingido por incêndio no Parque Amazônia Moradores estão indo para a casa de familiares

Movimentação intensa de moradores do condomínio Villaggio Amazonas, no Parque Amazônia, na manhã desta segunda-feira (14). Após o incêndio que danificou 11 veículos na tarde deste domingo (13), os moradores estão com o fornecimento de energia e gás suspenso. O subsíndico do prédio e engenheiro civil, Fernando Simões, explicou que os serviços devem ficar comprometido...