Cidades Enem 2018: estudantes podem confirmar inscrição a partir desta segunda-feira (22) Acesso aos cartões de confirmação será liberado, com informação dos locais de prova. A consulta é realizada pela internet ou por aplicativo de celular oferecido pelo Inep

Os estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 podem, a partir desta segunda-feira (22), acessar os cartões de confirmação da inscrição. Para consultar o documento é necessário acessar a página do participante, onde deve ser colocado o CPF e senha ou baixar em seu celular o aplicativo Enem 2018. A primeira etapa do exame será aplicada no dom...