Neste domingo (4) foi o primeiro dia de prova do Enem. Mais de 5,5 milhões de estudantes fizeram provas de linguagem, ciências humanas e redação em mais de 1,7 mil municípios. Os professores do Prepara Enem corrigem ao vivo as questões do Caderno Branco. O exame segue no dia 11 de novembro, quando serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática.

A nota do exame poderá ser usada para concorrer a vagas no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Acompanhe AO VIVO a resolução das questões aqui.

Gabarito das questões:

01 - B

02 - C

03 - D

04 - E

05 - B

06 - A

07 - B

14 - C

15 - B

17 - B

43 - B

47 - C

48 - C

49 - B

50 - B

51 - E

58 - B

61 - A

63 - E