Cidades Enem 100 dias: Confira dicas para garantir uma boa pontuação Provas do Exame Nacional do Ensino Médio estão marcadas para os dias 4 e 11 de novembro

A pouco mais de três meses para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Estado conversou com coordenadores de cursinho e reuniu dicas para ajudar os candidatos a garantir uma boa pontuação na prova e garantir uma vaga em uma universidade ou uma bolsa no Programa Universidade para Todos (ProUni) ou Financiamento Estudantil (Fies). Com pouco tempo para a...