Cidades Enel faz segundo feirão de negociação para consumidores Pessoas com dívidas nas contas de energia com mais de 90 dias poderão negociar abatimento de juros e multas até o dia 21 de dezembro

Os consumidores de energia elétrica atendidos pela Enel Distribuição Goiás com débitos a mais de 90 dias poderão, a partir de hoje, renegociar a dívida com a empresa que adquiriu a Celg Distribuição e atua no Estado desde o ano passado. Este será o segundo Feirão de Negociação feito pela empresa em todos os municípios com os serviços realizados em Goiás e vai durar a...