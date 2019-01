Vida Urbana 'Endureceremos cada vez mais contra o crime', diz governador do Ceará Para Camilo Santana (PT), o momento é de união de forças

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), avisou que vai endurecer no combate ao crime e à violência que se agravaram nos últimos dias no estado. Pelo último levantamento, 86 suspeitos de envolvimento com a onda de ataques foram presos na capital e em mais 23 municípios. Por determinação do Ministério da Justiça e Segurança, foram enviados homens das Forças de S...